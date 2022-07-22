Жители Полтавской области могут слышать звуки стрельбы: в чем причина
Фото: жители Полтавской области могут слышать звуки стрельбы (УНИАН)
На территории Полтавской области, а именно в Миргородской и Лубенской общинах, 22 июля будут проходить учебные стрельбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
"22 июля на территории Миргородской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал он.
Напомним, в начале этого месяца в Полтавской области на протяжении двух дней проходили учения.
Также 29 июня в Миргородском районе Полтавской области были слышны взрывы.
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