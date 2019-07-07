В Полтавской обл. разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

Фото: авария самолета в Полтавской области dsns.gov.ua)

В результате аварии аварии погиб 1 человек, еще 1 был ранен

В Полтавской области разбился легкомоторный самолет, что привело к гибели 1 человека, еще один человек был травмирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что происшествие случилось в селе Плехов Оржицкого района Полтавской области в воскресенье, 7 июля, в 15:32.

"В результате чего погиб 1 человек и 1 человек травмирован", - заявили спасатели.

Также они сообщили, что к ликвидации происшествия было привлечено 5 человек личного состава, а также 1 единица спецтехники.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Полтавской области упал дельтаплан, есть жертвы. Вблизи города Кобеляки (Полтавская область), около 6 утра 27 июня, произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека.

Напомним, что в Полтавской области произошел авария легкомоторного самолета АН-2. Тогда пострадали два человека, самолет разбился вблизи села Мельницы, Лохвицкого района, он летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов.

30 мая в Ривненской области разбился военный вертолет Ми-8, в результате инцидента погибли четверо военных. Инцидент произошел в районе села Сестрятин Радивиловского района. Среди погибших был командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины.