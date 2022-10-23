У Полтавській та Дніпропетровській областях чутно звуки вибухів: оголошена тривога

Фото: У Полтавській та Дніпропетровській областях чутно звуки вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Кременчуці Полтавської областяі в ніч на 23 жовтня пролунав вибух. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram кременчуцького міського голови Віталія Малецького.

Посадовець зазначив, що звук було чутно близько 00:50 години. "Прошу всіх перебувати в укриттях! Очікуємо офіційну інформацію від ОВА", - вказав Малецький. Водночас у Telegram-каналі "Дніпро Обласний" розповіли, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області під час тривоги також лунали вибухи. За попередніми даними, там працює система ППО.