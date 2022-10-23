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У Полтавській та Дніпропетровській областях чутно звуки вибухів: оголошена тривога

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Неділя 23 жовтня 2022 01:01
У Полтавській та Дніпропетровській областях чутно звуки вибухів: оголошена тривога Фото: У Полтавській та Дніпропетровській областях чутно звуки вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Кременчуці Полтавської областяі в ніч на 23 жовтня пролунав вибух. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram кременчуцького міського голови Віталія Малецького.

Посадовець зазначив, що звук було чутно близько 00:50 години.

"Прошу всіх перебувати в укриттях! Очікуємо офіційну інформацію від ОВА", - вказав Малецький.

Водночас у Telegram-каналі "Дніпро Обласний" розповіли, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області під час тривоги також лунали вибухи.

За попередніми даними, там працює система ППО.

Нагадаємо, 22 жовтня російські окупанти обстріляли 6 громад у Сумській області. Внаслідок атак ворога поранення зазнала жінка.

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