У Полтавській та Дніпропетровській областях чутно звуки вибухів: оголошена тривога
У Кременчуці Полтавської областяі в ніч на 23 жовтня пролунав вибух. У місті оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram кременчуцького міського голови Віталія Малецького.
Посадовець зазначив, що звук було чутно близько 00:50 години.
"Прошу всіх перебувати в укриттях! Очікуємо офіційну інформацію від ОВА", - вказав Малецький.
Водночас у Telegram-каналі "Дніпро Обласний" розповіли, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області під час тривоги також лунали вибухи.
За попередніми даними, там працює система ППО.
Нагадаємо, 22 жовтня російські окупанти обстріляли 6 громад у Сумській області. Внаслідок атак ворога поранення зазнала жінка.
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