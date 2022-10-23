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В Полтавской и Днепропетровской областях слышны звуки взрывов: объявлена тревога

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Воскресенье 23 октября 2022 01:01
В Полтавской и Днепропетровской областях слышны звуки взрывов: объявлена тревога Фото: В Полтавской и Днепропетровской областях слышны звуки взрывов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Кременчуге Полтавской области в ночь на 23 октября раздался взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram кременчугского городского головы Виталия Малецкого.

Чиновник отметил, что звук был слышен около 00:50 часов.

"Прошу всех находиться в укрытиях! Ожидаем официальную информацию от ОВА", - указал Малецкий.

В то же время в Telegram-канале "Днепр Областной" рассказали, что в Синельниковском районе Днепропетровской области во время тревоги также раздавались взрывы.

По предварительным данным, там работает система ПВО.

Напомним, 22 октября российские оккупанты обстреляли 6 общин в Сумской области. В результате атак врага ранения получила женщина.

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