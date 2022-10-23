В Полтавской и Днепропетровской областях слышны звуки взрывов: объявлена тревога
В Кременчуге Полтавской области в ночь на 23 октября раздался взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram кременчугского городского головы Виталия Малецкого.
Чиновник отметил, что звук был слышен около 00:50 часов.
"Прошу всех находиться в укрытиях! Ожидаем официальную информацию от ОВА", - указал Малецкий.
В то же время в Telegram-канале "Днепр Областной" рассказали, что в Синельниковском районе Днепропетровской области во время тревоги также раздавались взрывы.
По предварительным данным, там работает система ПВО.
Напомним, 22 октября российские оккупанты обстреляли 6 общин в Сумской области. В результате атак врага ранения получила женщина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.