В Полтавской области сбили до пяти вражеских БПЛА, - ОВА

Российские оккупанты вечером 28 февраля атаковали Полтавскую область из дронов. Впоследствии раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Звуки, которые слышали жители - работа ПВО", - указал чиновник. В то же время Лунин отметил, что украинские защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат. "Воздушная тревога продолжается! Остаемся в укрытиях и сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ", - добавил глава ОВА. Обновлено (00:45) По словам руководителя области, предварительно известно о сбитии до 5 вражеских БПЛА. Пока информация уточняется.