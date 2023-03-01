В Полтавской области сбили до пяти вражеских БПЛА, - ОВА
Российские оккупанты вечером 28 февраля атаковали Полтавскую область из дронов. Впоследствии раздалось несколько взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
"Звуки, которые слышали жители - работа ПВО", - указал чиновник.
В то же время Лунин отметил, что украинские защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат.
"Воздушная тревога продолжается! Остаемся в укрытиях и сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ", - добавил глава ОВА.
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По словам руководителя области, предварительно известно о сбитии до 5 вражеских БПЛА. Пока информация уточняется.
Напомним, вечером 28 февраляв нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Ее причиной стал запуск иранских дронов-камикадзе россиянами.
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