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В Полтавской области сбили до пяти вражеских БПЛА, - ОВА

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Среда 01 марта 2023 00:31
В Полтавской области сбили до пяти вражеских БПЛА, - ОВА Фото: В Полтавской области сбили вражеский БПЛА (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 28 февраля атаковали Полтавскую область из дронов. Впоследствии раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Звуки, которые слышали жители - работа ПВО", - указал чиновник.

В то же время Лунин отметил, что украинские защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат.

"Воздушная тревога продолжается! Остаемся в укрытиях и сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ", - добавил глава ОВА.

Обновлено (00:45)

По словам руководителя области, предварительно известно о сбитии до 5 вражеских БПЛА. Пока информация уточняется.

Напомним, вечером 28 февраляв нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Ее причиной стал запуск иранских дронов-камикадзе россиянами.

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