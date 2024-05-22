UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Полтавській області ввели аварійні відключення світла

Фото: у Полтавській області аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській області запровадили аварійні відключення світла у середу, 22 травня. Наразі знеструмлені у понад 19 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.

"На Полтавщині застосували графік аварійних відключень", - повідомив Пронін.

За даними ОВА, наразі відсутнє світло у понад 19 тисяч побутових та більше 1,3 тисячі юридичних споживачів у Миргородській, Лубенській, Гадяцькій та Лохвицькій громадах.

 

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що через обстріли енергетики росіянами та значні пошкодження в Україні запроваджуються відключення світла. "Укренерго" повідомило, що сьогодні будуть обмежувати з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00. Йшлося про стабілізаційні обмеження, тобто відключення за графіками для населення та бізнесу.

Також додамо, що частина Оболонського району Києва сьогодні залишилася без світла через локальну аварію.

Крім того, в ніч на 22 травня російська армія атакувала енергетику у Сумській області. Через це Суми були знеструмлені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська областьВідключеня світлаЕнергетики