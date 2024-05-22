У Полтавській області ввели аварійні відключення світла

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що через обстріли енергетики росіянами та значні пошкодження в Україні запроваджуються відключення світла. "Укренерго" повідомило, що сьогодні будуть обмежувати з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00. Йшлося про стабілізаційні обмеження, тобто відключення за графіками для населення та бізнесу.

Також додамо, що частина Оболонського району Києва сьогодні залишилася без світла через локальну аварію.

Крім того, в ніч на 22 травня російська армія атакувала енергетику у Сумській області. Через це Суми були знеструмлені.

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