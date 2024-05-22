Частина Оболоні у Києві залишилася без світла через аварію
Аварія на електромережах у Києві сталася 22 травня. Внаслідок цього низка вулиць залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Локальна аварія сталася в Оболонському районі столиці. Через це без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай.
Енергетики зазначають, що над ліквідацією аварії вже працюють. Світло можуть повернути до 10:00.
Також у ДТЕК нагадали, що сьогодні, 22 травня, у Києві з 7:00 до 18:00 не будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.
Ситуація зі світлом в Україні
Російські окупанти почали знову обстрілювати енергетику України. Росіяни атакували теплоелектростанції, знищили Зміївську та Трипільську ТЕС.
Зокрема, цієї ночі окупанти завдали ударів по об'єктах енергетики у Шостці та Конотопі Сумської області. Через обстріл місто Суми залишилося без світла.
Внаслідок численних атак в Україні почали запроваджувати графіки відключення світла для населення та бізнесу. Так, за повідомленнями енергетиків, сьогодні стабілізаційні відключення запроваджуватимуться по всій Україні з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.
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