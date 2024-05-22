ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Полтавській області ввели аварійні відключення світла

Полтава, Середа 22 травня 2024 11:04
UA EN RU
У Полтавській області ввели аварійні відключення світла Фото: у Полтавській області аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській області запровадили аварійні відключення світла у середу, 22 травня. Наразі знеструмлені у понад 19 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.

"На Полтавщині застосували графік аварійних відключень", - повідомив Пронін.

За даними ОВА, наразі відсутнє світло у понад 19 тисяч побутових та більше 1,3 тисячі юридичних споживачів у Миргородській, Лубенській, Гадяцькій та Лохвицькій громадах.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що через обстріли енергетики росіянами та значні пошкодження в Україні запроваджуються відключення світла. "Укренерго" повідомило, що сьогодні будуть обмежувати з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00. Йшлося про стабілізаційні обмеження, тобто відключення за графіками для населення та бізнесу.

Також додамо, що частина Оболонського району Києва сьогодні залишилася без світла через локальну аварію.

Крім того, в ніч на 22 травня російська армія атакувала енергетику у Сумській області. Через це Суми були знеструмлені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область Відключеня світла Енергетики
NEWS
Українські захисники збили усі "Шахеди", які РФ запускала для атаки цієї ночі
Українські захисники збили усі "Шахеди", які РФ запускала для атаки цієї ночі
DAILY
Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією