В Полтавской области ввели аварийные отключения света в среду, 22 мая. В настоящее время обесточены более 19 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина в Telegram.

По данным ОВА, сейчас света нет у более 19 тысяч бытовых и более 1,3 тысячи юридических потребителей в Миргородской, Лубенской, Гадячской и Лохвицкой общинах.

Отключение света в Украине

Напомним, что из-за обстрелов энергетики россиянами и значительных повреждений в Украине вводятся отключения света. "Укрэнерго" сообщило, что сегодня будут ограничивать с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00. Речь шла о стабилизационных ограничениях, то есть отключениях по графикам для населения и бизнеса.

Также добавим, что часть Оболонского района Киева сегодня осталась без света из-за локальной аварии.

Кроме того, в ночь на 22 мая российская армия атаковала энергетику в Сумской области. Поэтому Сумы были обесточены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.