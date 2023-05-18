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У Полтавській області вночі працювала ППО

Фото: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін (instagram.com/dmytro.lunin)
Автор: Марія Кучерявець

У Полтавській області вночі під час повітряної тривоги працювала ППО. Влучань на території регіону немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

За його словами, від початку доби у Полтавській області повітряна тривога тривала більш як 4 години.

"Вночі в області працювала ППО. Ворожих влучань на території Полтавщини не зафіксовано", - написав Лунін.

Нічна атака по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія знову намагалася масовано обстріляти низку територій України. Ворог спрямував ракети, а потім БПЛА на столицю. Попередньо, всі цілі були збиті.

Крім того, ворог атакував Одесу, одна з ракет влучила у промисловий об'єкт. Одна людина загинула, ще двоє охоронців поранені.

Все, що відомо про нічну атаку по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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