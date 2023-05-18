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В Полтавской области ночью работала ПВО

Фото: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин (instagram.com/dmytro.lunin)
Автор: Мария Кучерявец

В Полтавской области ночью во время воздушной тревоги работала ПВО. Попаданий на территории региона нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

По его словам, с начала суток в Полтавской области воздушная тревога продолжалась более 4 часов.

"Ночью в области работала ПВО. Вражеские попадания на территории Полтавской области не зафиксированы", - написал Лунин.

Ночная атака по Украине

Напомним, что этой ночью российская армия снова пыталась массированно обстрелять ряд территорий Украины. Враг направил ракеты, а затем БПЛА на столицу. Предварительно, все цели были сбиты.

Кроме того, враг атаковал Одессу, одна из ракет попала в промышленный объект. Один человек погиб, еще двое охранников ранены.

Все, что известно о ночной атаке по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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Полтавская областьПВОвоздушная тревога