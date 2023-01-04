В Полтавській області внесли зміни до черг на відключення світла: подробиці

Аби ознайомитись з оновленим графіком, необхідно перейти за посиланням.

Черг, як і раніше, залишається три. Деякі з будинків могли перенести до іншої групи. Також додали населені пункти та вулиці.

Відповідний графік діятиме протягом поточного року.

Зазначається, що відключення триватимуть по дві години вдень та 2,5 години уночі.