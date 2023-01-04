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В Полтавській області внесли зміни до черг на відключення світла: подробиці

Фото: в Полтавській області внесли зміни до черг на відключення світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Полтавській області внесли деякі зміни до черг у графіку погодинних відключень світла. Також додали нові населені пункти й вулиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Аби ознайомитись з оновленим графіком, необхідно перейти за посиланням.

Черг, як і раніше, залишається три. Деякі з будинків могли перенести до іншої групи. Також додали населені пункти та вулиці.

Відповідний графік діятиме протягом поточного року.

Зазначається, що відключення триватимуть по дві години вдень та 2,5 години уночі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 4 січня у деяких областях скасували відключення світла.

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Полтавская область