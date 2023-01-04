ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Де в Україні не відключатимуть світло сьогодні: список областей

Новость на русском →
Україна, Середа 04 січня 2023 10:03
Де в Україні не відключатимуть світло сьогодні: список областей Фото: у деяких областях України скасували відключення світла 4 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 4 січня, у деяких областях України скасували відключення світла. Але ситуація може змінитися, якщо рівень споживання перевищить відведені ліміти.

РБК-Україна публікує список областей.

Миколаїв та область

За словами голови регіону Віталія Кіма, наразі в області не відключають світло.

"Без відключень електроенергії", - констатував він.

Львів та область

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, станом на зараз у Львівській області відключення електроенергії не застосовують.

"Диспетчерський центр довів ліміти споживання на день. Якщо їх перевищити, введуть графік погодинних відключень. Прошу споживати електроенергію раціонально", - додав він.

Вінниця та область

У регіоні діють погодинні відключення світла, згідно з графіком.

Обмеження електроспоживання триває: в обленерго опублікували графік знеструмлень на 4 січня.

  • 1 черга: 12:00-14:00, 16:00-20:00,
  • 2 черга: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00;
  • 3 черга: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00.

У разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це АТ "Вінницяобленерго" - в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.

Закарпаття та область

У регіоні діють погодинні відключення світла, згідно з графіком.

Перевірити свою чергу можна в чат-ботах:

Telegram-бот: https://t.me/zakarpatenergypower_bot

Viber-бот: viber://pa?chatURI=zakarpatenergypower

Де в Україні не відключатимуть світло сьогодні: список областей

Одеса та область

У регіоні сьогодні діють стабілізаційні відключення світла.

Як повідомляє ДТЕК, перевірити свою адресу можна тут.

Новина доповнюється....

Як повідомлялось, після новорічних вихідних промисловість Києва відновлює роботу та підключається до споживання електроенергії. Тому через дефіцит у Києві повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла
NEWS
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет