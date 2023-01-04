Де в Україні не відключатимуть світло сьогодні: список областей

У середу, 4 січня, у деяких областях України скасували відключення світла. Але ситуація може змінитися, якщо рівень споживання перевищить відведені ліміти.

Миколаїв та область

За словами голови регіону Віталія Кіма, наразі в області не відключають світло.

"Без відключень електроенергії", - констатував він.

Львів та область

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, станом на зараз у Львівській області відключення електроенергії не застосовують.

"Диспетчерський центр довів ліміти споживання на день. Якщо їх перевищити, введуть графік погодинних відключень. Прошу споживати електроенергію раціонально", - додав він.

Вінниця та область

У регіоні діють погодинні відключення світла, згідно з графіком.

Обмеження електроспоживання триває: в обленерго опублікували графік знеструмлень на 4 січня.

1 черга: 12:00-14:00, 16:00-20:00,

2 черга: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00;

3 черга: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00.

У разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це АТ "Вінницяобленерго" - в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.

Закарпаття та область

У регіоні діють погодинні відключення світла, згідно з графіком.

Перевірити свою чергу можна в чат-ботах:

Telegram-бот: https://t.me/zakarpatenergypower_bot

Viber-бот: viber://pa?chatURI=zakarpatenergypower

Одеса та область

У регіоні сьогодні діють стабілізаційні відключення світла.

Як повідомляє ДТЕК, перевірити свою адресу можна тут.

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