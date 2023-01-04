В Полтавской области внесли изменения в очередь на отключение света: подробности

В Полтавской области внесли некоторые изменения в очередь в графиках почасовых отключений света. Также добавили новые населенные пункты и улицы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Чтобы ознакомиться с обновленным графиком, необходимо перейти по ссылке.
Очередей по-прежнему остается три. Некоторые из домов могли перенести в другую группу. Также добавили населенные пункты и улицы.
Соответствующий график будет действовать в течение этого года.
Отмечается, что отключения будут продолжаться по два часа днем и 2,5 часа ночью.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 4 января в некоторых областях отменили отключение света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.