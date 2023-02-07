У Полтавській області не вимикатимуть світло 14 лютого

Зазначається, що 24 січня режимний день провести не вдалося, тому було прийнято рішення перенести його на 14 лютого.

Повідомляється, що у день проведення замірів, ліміти та обмеження світла по областях, у яких будуть проводитися заміри, застосовуватися не будуть (крім випадків виникнення аварійних ситуацій). Якщо ж виникнуть аварії, для проведення замірів оберуть інший день.

Нагадаємо, у Житомирській області є загроза аварійних відключень світла через посилення морозів.

РБК-Україна також повідомляло, що в Одесі оновили графіки відключення світла та скоротили час, коли немає електрики.

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