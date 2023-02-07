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В Полтавской области не будут выключать свет 14 февраля

Фото: в Полтавской области не будут выключать свет 14 февраля (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Полтавской области 14 февраля не планируется применять график почасового отключения света из-за проведения режимных измерений электрических нагрузок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

Отмечается, что 24 января режимный день провести не удалось, поэтому было принято решение перенести его на 14 февраля.

Сообщается, что в день проведения замеров, лимиты и ограничения света по областям, где будут производиться замеры, применяться не будут (кроме случаев возникновения аварийных ситуаций). Если же возникнут аварии, для проведения замеров будет выбран другой день.

Напомним, в Житомирской области есть угроза аварийных отключений света из-за усиления морозов.

РБК-Украина также сообщало, что в Одессе обновили графики отключения света и сократили время, когда нет электричества.

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ЭлектроэнергияПолтавская областьВеерные отключения