У Полтавській області спрацювала ППО

У Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У регіоні працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
"У Полтавській області чутно звуки вибухів. Працює ППО! Віримо в ЗСУ", - зазначив він.
Нагадаємо, від самого ранку в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У низці регіонів, зокрема і в Києві, повідомляють про вибухи та роботу ППО.
Про збиття ракет повідомляють у Миколаївській та Сумській області.
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