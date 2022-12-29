У Полтавській області спрацювала ППО

У Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У регіоні працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"У Полтавській області чутно звуки вибухів. Працює ППО! Віримо в ЗСУ", - зазначив він.

Нагадаємо, від самого ранку в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У низці регіонів, зокрема і в Києві, повідомляють про вибухи та роботу ППО.

Про збиття ракет повідомляють у Миколаївській та Сумській області.

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