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В Полтавской области сработала ПВО

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Полтава, Четверг 29 декабря 2022 09:09
В Полтавской области сработала ПВО Фото: в Полтавской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Полтавской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В регионе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"В Полтавской области слышны звуки взрывов. Работает ПВО! Верим в ВСУ", - отметил он.

Напомним, с самого утра в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде регионов, в том числе и в Киеве, сообщают о взрывах и работе ПВО.

О сбитых ракетах сообщают в Николаевской и Сумской области.

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