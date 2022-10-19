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В Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи та постріли: в ОВА пояснили причину

Фото: в Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи та постріли (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Полтавській області сьогодні, 19 жовтня, ймовірно лунатимуть звуки пострілів та вибухи. В низці громад проводитимуть навчальні стрільби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"19 жовтня на території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби", - пише Лунін.

За словами голови ОВА, на території Кременчуцької громади також заплановані технічні вибухи в одному з кар'єрів.

"Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - додає Лунін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Київській області нещодавно лунали вибухи, які були пов'язані з роботою саперів.

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Полтавская область