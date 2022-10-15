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Жителі Київської області сьогодні можуть чути вибухи: що відомо

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Субота 15 жовтня 2022 12:16
Жителі Київської області сьогодні можуть чути вибухи: що відомо Фото: мешканці Київської області сьогодні можуть чути вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Мешканці Київщини протягом дня 15 жовтня можуть чути звуки вибухів. Це може бути пов'язане із роботою саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА .

"У громадах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів сьогодні, 15 жовтня, проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Через це в області можливі чутки звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 15 жовтня, окупанти завдали ракетного удару по Київській області. Повідомлялося про потужний вибух у одному з районів регіону.

Пізніше диспетчерський центр "Укренерго" попередив про можливе застосування графіків аварійних відключень через обстріл інфраструктурних об'єктів у Київській області.

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