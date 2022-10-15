Жителі Київської області сьогодні можуть чути вибухи: що відомо

Фото: мешканці Київської області сьогодні можуть чути вибухи (Getty Images)

Мешканці Київщини протягом дня 15 жовтня можуть чути звуки вибухів. Це може бути пов'язане із роботою саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА .

"У громадах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів сьогодні, 15 жовтня, проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Через це в області можливі чутки звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.