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В Полтавской области сегодня будут раздаваться взрывы и выстрелы: в ОВА объяснили причину

Фото: в Полтавской области сегодня будут раздаваться взрывы и выстрелы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Полтавской области сегодня, 19 октября, вероятно будут раздаваться звуки выстрелов и взрывы. В ряде общин будут проводить учебные стрельбы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"19 октября на территории Полтавской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы", - пишет Лунин.

По словам главы ОВА, на территории Кременчугской общины также запланированы технические взрывы в одном из карьеров.

"Если услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", – добавляет Лунин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области недавно звучали взрывы, связанные с работой саперов.

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Полтавская область