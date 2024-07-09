У Полтавській області РФ влучила у промисловий обʼєкт

Російська Федерація вдень вівторка, 9 липня, знову завдала удару по території України. Цього разу влучили у підприємство в Полтавській області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Сьогодні росіяни атакували Полтавщину. Попередньо є влучання у промисловий обʼєкт", - написав Пронін.

За попередніми даними, в результаті удару обійшлось без постраждалих. Однак місцеві у соцмережах повідомляли про стовб диму над областю.

Нагадаємо, сьогодні у низці областей України було оголошено сигнал тривоги. Спочатку Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного обстрілу, а потім і про балістику.

Масштабний обстріл України 8 липня

Вчора, 8 липня, Росія завдала масштабного удару по Україні. Зокрема, було атаковано дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. А у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру.

Більш детально про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

Також під обстріл потрапило місто Кривий Ріг. Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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