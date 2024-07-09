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В Полтавской области РФ попала в промышленный объект

Вторник 09 июля 2024 19:55
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В Полтавской области РФ попала в промышленный объект Фото: в Полтавской области во время тревоги раздавался взрыв (автор: Павел Петров)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем вторника, 9 июля, снова нанесла удар по территории Украины. В этот раз попали в предприятие в Полтавской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал начальник Полтавской ОВО Филипп Пронин.

"Сегодня россияне атаковали Полтавщину. Предварительно попадание в промышленный объект", - написал Пронин.

По предварительным данным, в результате удара обошлось без пострадавших. Однако местные в соцсетях сообщали о столбе дыма над областью.

Напомним, сегодня в ряде областей Украины был объявлен сигнал тревоги. Сначала Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетных обстрелов, а затем и о баллистике.

Масштабный обстрел Украины 8 июля

Вчера, 8 июля, Россия нанесла масштабный удар по Украине. В частности, была атакована детская больница "Охматдет" в Киеве. А в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медицинского центра.

Более подробно о последствиях удара по Киеву – в материале РБК-Украина.

Также под обстрел попал город Кривой Рог. Более подробно о последствиях – в материале РБК-Украина.

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