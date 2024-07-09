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У Києві та низці областей оголошено тривогу через пуск ракет та балістику

Вівторок 09 липня 2024 18:04
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через пуск ракет та балістику Фото: в Україні оголосили тривогу 9 липня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці областей ввечері вівторка, 9 липня, була оголошена повітряна тривога. Попереджають про загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку тривога була оголошена у східних та південних областях. Потім про небезпеку попередили у Києві, центральних та північних областях.

"Група крилатих ракет з Харківщини заходять на Полтавщину", - повідомили Повітряні сили.

О 17:59 Повітряні сили повідомили також про загрозу балістичного удару.

Оновлено о 18:15.

У Києві та низці областей оголошено про відбій тривоги. Однак про небезпеку попереджають у Сумській та Полтавській областях.

В Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Жителів областей, де оголошено тривогу, закликають зберігати спокій і у разі загрози проходити до укриттів.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу через пуск ракет та балістику

Ракетні удари по Україні 8 липня

У понеділок, 8 липня, Росія атакувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Також у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру.

Більш детально про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

Окрім цього обстрілу зазнав Кривий Ріг. Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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