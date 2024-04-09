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У Полтавській області пролунав вибух

Фото: у Полтавській області пролунав вибух (Павло Петров)
Автор: Владислав Прийменко

У Полтавській області вночі 9 квітня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Новини.

"У Полтавській області пролунав вибух", - повідомили журналісти "Суспільного".

В області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників в області.

"Шахеди" у Полтавській області - курсом на Полтаву", - написали Повітряні Силі.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Полтавській області

Раніше ми повідомляли, що в Полтавській громаді ввечері 8 квітня пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки росіян.

Пізніше голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив про влучення російських військ по житловому будинку. За його словами, частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Незабаром глава ОВА повідомив про збільшення кількості жертв. внаслідок атаки росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Полтавська областьВибухВійна в Україні