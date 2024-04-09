У Полтавській області пролунав вибух

Вибухи у Полтавській області

Раніше ми повідомляли, що в Полтавській громаді ввечері 8 квітня пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки росіян.

Пізніше голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив про влучення російських військ по житловому будинку. За його словами, частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Незабаром глава ОВА повідомив про збільшення кількості жертв. внаслідок атаки росіян.

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