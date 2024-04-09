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В Полтавской области прозвучал взрыв

Фото: в Полтавской области прозвучал взрыв (Павел Петров)
Автор: Владислав Прийменко

В Полтавской области ночью 9 апреля прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспільне Новини.

"В Полтавской области раздался взрыв", - сообщили журналисті "Суспільного".

В области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщали об движении беспилотников в области.

""Шахеды" в Полтавской области - курсом на Полтаву", - написали Воздушніе Силі.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взрывы в Полтавской области

Ранее мы сообщали, что в Полтавской громаде вечером 8 апреля прогремели взрывы. В области была обїялена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки россиян.

Позже глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил об попадании российских войск по жилому дому. По его словам, частично разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов.

Вскоре глава ОВА сообщил об увеличении количества жертв. вследствие атаки россиян.

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