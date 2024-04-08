В Полтавській області збільшилася кількість постраждалих через атаку росіян
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про збільшення кількості постраждалих внаслідок атаки росіян по області увечері 8 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
За словами голови ОВА, кількість постраждалих збільшилась до 10 людей
"Наразі відомо про загальну кількість постраждалих - 10 людей. Усі отримують необхідну допомогу", - повідомив Пронін.
Удар росіян по Полтавській області
Раніше ми повідомляли, що у Полтавській громаді увечері 8 квітня пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетної атаки росіян.
Пізніше голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив про влучання російських військ у житловий будинок. За його словами, частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків
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