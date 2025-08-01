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У Полтавській області повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому: що змінилось

Фото: у Полтавській області повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Від сьогодні, з 1 серпня, у Полтавській області починає працювати диференційована система оповіщення повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Полтавської ОВА.

"Під час виявлення ворожих дронів на території області сирена буде лунати лише в тих районах, де є потенційна небезпека їх влучань або роботи ППО, а також у районах, в бік яких рухається об’єкт", - зазначили у Полтавській ОВА.

Також повідомляється, що під час масованих атак дронами, або ракетної небезпеки тривога лунатиме по всій області.

Як правило, рішення щодо диференційованих тривог ухвалюється урахуванням безпекової ситуації, а також у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та командуванням Повітряних сил Збройних сил України.

Зміни у оголошенні повітряних тривог

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сирени в містах України пропонують вмикати по-новому. Також нещодавно стало відомо, що повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому в Київській області.

Більше подробиць про те, як працюватимуть сповіщення повітряної тривоги у ряді областей від сьогодні, з 1 серпня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Повітряна тривогаПолтавська область