У Полтавській області повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому: що змінилось

"Під час виявлення ворожих дронів на території області сирена буде лунати лише в тих районах, де є потенційна небезпека їх влучань або роботи ППО, а також у районах, в бік яких рухається об’єкт", - зазначили у Полтавській ОВА.

Також повідомляється, що під час масованих атак дронами, або ракетної небезпеки тривога лунатиме по всій області.

Як правило, рішення щодо диференційованих тривог ухвалюється урахуванням безпекової ситуації, а також у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та командуванням Повітряних сил Збройних сил України.