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В Полтавской области воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменилось

Фото: в Полтавской области воздушную тревогу будут объявлять по-новому (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С сегодняшнего дня, с 1 августа, в Полтавской области начинает работать дифференцированная система оповещения воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полтавской ОГА.

"При обнаружении вражеских дронов на территории области сирена будет звучать только в тех районах, где есть потенциальная опасность их попаданий или работы ПВО, а также в районах, в сторону которых движется объект", - отметили в Полтавской ОГА.

Также сообщается, что во время массированных атак дронами, или ракетной опасности тревога будет звучать по всей области.

Как правило, решение о дифференцированных тревог принимается с учетом ситуации безопасности, а также в сотрудничестве с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отметим, для оповещения воздушной тревоги используются громкоговорители, официальные приложения, а также социальные сети органов местной власти и самоуправления.

 

Изменения в объявлении воздушных тревог

Напомним, ранее мы рассказывали, что воздушную тревогу будут объявлять по-новому в Киевской области.

Больше подробностей о том, как будут работать оповещения воздушной тревоги в ряде областей с сегодняшнего дня, с 1 августа - читайте в материале РБК-Украина.

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Полтавская областьВоздушная тревога