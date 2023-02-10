У Полтавській області повідомляють про вибухи

У Кременчуцькому районі Полтавської області під час масштабної повітряної тривоги 10 лютого пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Полтава ".

Зараз неясно, що спричинило вибух - "приліт" або робота ППО. Проте місцеві Telegram-канали повідомляють, що над регіоном було помічено ворожі ракети.

Оновлено 10:06.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє про роботу системи ППО на регіоном. Він закликав громадян перебувати у укриттях до закінчення повітряної тривоги.