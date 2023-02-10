У Полтавській області повідомляють про вибухи

У Кременчуцькому районі Полтавської області під час масштабної повітряної тривоги 10 лютого пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Полтава".
Зараз неясно, що спричинило вибух - "приліт" або робота ППО. Проте місцеві Telegram-канали повідомляють, що над регіоном було помічено ворожі ракети.
Оновлено 10:06.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє про роботу системи ППО на регіоном. Він закликав громадян перебувати у укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, вранці 10 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська випустили у бік України десятки ракет. У деяких містах уже повідомляли про вибухи.
Також ми писали, що Повітряні сили в ніч проти 10 лютого знищили п'ять дронів-камікадзе "Shahed-136" і стільки ж крилатих ракет "Калібр".
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