В Полтавской области сообщают о взрывах

В Кременчугском районе Полтавской области во время масштабной воздушной тревоги 10 февраля прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава".
В настоящий момент неясно, что стало причиной взрыва - "прилет" или работа ПВО. Однако местные Telegram-каналы сообщают, что над регионом были замечены вражеские ракеты.
Обновлено 10:06.
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщает о работе системы ПВО на регионом. Он призвал граждан находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Напомним, утром 10 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска выпустили в сторону Украины десятки ракет. В некоторых городах уже сообщали о взрывах.
Также мы писали, что Воздушные силы в ночь на 10 февраля уничтожили пять дронов-камикадзе "Shahed-136" и столько же крылатых ракет "Калибр".
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