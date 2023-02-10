RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Полтавской области сообщают о взрывах

Фото: в Полтавской области сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Кременчугском районе Полтавской области во время масштабной воздушной тревоги 10 февраля прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава".

В настоящий момент неясно, что стало причиной взрыва - "прилет" или работа ПВО. Однако местные Telegram-каналы сообщают, что над регионом были замечены вражеские ракеты.

Обновлено 10:06.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщает о работе системы ПВО на регионом. Он призвал граждан находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, утром 10 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска выпустили в сторону Украины десятки ракет. В некоторых городах уже сообщали о взрывах.

Также мы писали, что Воздушные силы в ночь на 10 февраля уничтожили пять дронов-камикадзе "Shahed-136" и столько же крылатых ракет "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухиПолтавская областьВойна в Украине