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У Полтавській області пошкоджено енергоінфраструктуру, є тимчасові відключення світла

Ілюстративне фото: у Полтавській області пошкоджено енергоінфраструктуру, є тимчасові відключення світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час масованої атаки ворог також атакував й Полтавську область. Є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.

За словами Проніна, за попередньою інформацією, влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих у Полтавській області немає. 

"Є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. Фахівці вже працюють над відновленням", - написав Пронін. 

Обстріли України

З початком повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) систематично завдає ударів по Україні, використовуючи артилерію, ракети, безпілотні літальні апарати (БпЛА) і авіацію. Ціллю атак стають військові, енергетичні та цивільні об’єкти, що призводить до руйнувань і жертв серед мирного населення.

Минулої ночі окупанти застосували дрони-камікадзе типу Shahed, а зранку перейшли до обстрілів ракетами та балістичними снарядами. Основний удар спрямували на енергетичну інфраструктуру країни. Вибухи під час атаки пролунали в низці регіонів.  

За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та 100 дронів

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Полтавська областьВійна в Україні