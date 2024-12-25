В Полтавской области повреждена энергоинфраструктура, есть временные отключения света

По словам Пронина, по предварительной информации, попаданий в гражданские объекты и пострадавших в Полтавской области нет.

"Есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе. Специалисты уже работают над восстановлением", - написал Пронин.

Обстрелы Украины

С началом полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) систематически наносит удары по Украине, используя артиллерию, ракеты, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и авиацию. Целью атак становятся военные, энергетические и гражданские объекты, что приводит к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Прошлой ночью оккупанты применили дроны-камикадзе типа Shahed, а утром перешли к обстрелам ракетами и баллистическими снарядами. Основной удар направили на энергетическую инфраструктуру страны. Взрывы во время атаки прогремели в ряде регионов.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов.