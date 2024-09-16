У Полтавській області палає ліс між селами: як рятують людей від вогню (фото)

Пожежі під час війни

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під Києвом мало не згоріло ціле село.

Згідно з інформацією рятувальників, у Вишгородському районі Київської області загорілася суха рослинність на відкритій території. Через сильні пориви вітру вогонь за лічені хвилин пройшов сотні метрів поля, чагарників і городів.

Читайте також, що відомо про масштабні лісові пожежі, які спалахують в Україні як через зависокі температури повітря, так і в результаті ворожих обстрілів і ракетних атак.

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