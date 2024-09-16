RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Полтавской области пылает лес между селами: как спасают людей от огня (фото)

Ликвидация масштабного лесного пожара в Полтавской области продолжается (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ирина Костенко

В воскресенье, 15 сентября, спасатели ГСЧС получили сообщение о возгорании, зафиксированном между несколькими селами Полтавской области. К тушению масштабного лесного пожара привлечены более 400 человек и 67 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

Что известно о лесном пожаре в Полтавской области

Согласно информации ГСЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в воскресенье, 15 сентября, в 16:40.

Уточняется, что пожар возник вблизи села Малая Перещепина в Полтавском районе Полтавской области.

Пожар начался 15 сентября (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"В Полтавской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на площади около 100 га... На месте происшествия работают спасатели, работники лесного хозяйства", - рассказали в ГСЧС.

Сообщение о пожаре (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

16 сентября в ГСЧС сообщили, что спасатели до сих пор продолжают ликвидацию масштабного лесного пожара в Полтавской области.

"Общая площадь, пройденная огнем, около 680 га. В настоящее время горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 70 га", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели борются с огнем (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Отмечается, что спасатели вынуждены были эвакуировать 57 пассажиров электропоезда сообщением "Полтава - Кобеляки".

Специалисты делают все возможное для спасения людей (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Кроме того, местными органами власти были эвакуированы семь жителей села Маньковка.

Работа спасателей - сложная и опасная (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Предварительно, повреждены частные дома и сооружения, количество устанавливается. К тушению пожара привлечены 411 человек личного состава и 67 единиц техники", - подытожили в ГСЧС.

Детали пожара в Полтавской области (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожары во время войны

Напомним, ранее мы рассказывали, что под Киевом чуть не сгорело целое село.

Согласно информации спасателей, в Вышгородском районе Киевской области загорелась сухая растительность на открытой территории. Из-за сильных порывов ветра огонь в считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов.

Читайте также, что известно о масштабных лесных пожарах, которые загораются в Украине как из-за высоких температур воздуха, так и в результате вражеских обстрелов и ракетных атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьГСЧСПожарСпасатели