В Полтавской области пылает лес между селами: как спасают людей от огня (фото)

Что известно о лесном пожаре в Полтавской области

Согласно информации ГСЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в воскресенье, 15 сентября, в 16:40.

Уточняется, что пожар возник вблизи села Малая Перещепина в Полтавском районе Полтавской области.

Пожар начался 15 сентября (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"В Полтавской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на площади около 100 га... На месте происшествия работают спасатели, работники лесного хозяйства", - рассказали в ГСЧС.

Сообщение о пожаре (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

16 сентября в ГСЧС сообщили, что спасатели до сих пор продолжают ликвидацию масштабного лесного пожара в Полтавской области.

"Общая площадь, пройденная огнем, около 680 га. В настоящее время горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 70 га", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели борются с огнем (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Отмечается, что спасатели вынуждены были эвакуировать 57 пассажиров электропоезда сообщением "Полтава - Кобеляки".

Специалисты делают все возможное для спасения людей (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Кроме того, местными органами власти были эвакуированы семь жителей села Маньковка.

Работа спасателей - сложная и опасная (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Предварительно, повреждены частные дома и сооружения, количество устанавливается. К тушению пожара привлечены 411 человек личного состава и 67 единиц техники", - подытожили в ГСЧС.

Детали пожара в Полтавской области (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)