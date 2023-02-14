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В Полтавській області можуть лунати вибухи: в ОВА назвали причину

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Вівторок 14 лютого 2023 11:23
В Полтавській області можуть лунати вибухи: в ОВА назвали причину Фото: в Полтавській області можуть лунати вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Полтавській області можливо лунатимуть вибухи. Заплановані роботи на кар‘єрі Горішньоплавнівської громади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"14 лютого запланований технічний вибух на кар‘єрі Горішньоплавнівської громади. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна!", - пише Лунін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Житомирській області також лунали вибухи через планові роботи, а в Київській області проходили навчання для саперів.

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Полтавская область
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