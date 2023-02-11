В Житомирській області можливо лунатимуть вибухи: в ОВА пояснили причину

В Житомирській області сьогодні 11 лютого можуть лунати вибухи. Проводять планові роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Жителі Житомирського району сьогодні можуть почути гучні вибухи. Зберігайте спокій. Ведуть планові роботи", - пише Бунечко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що планові роботи також проводились в Житомирській області й вчора.

Також нещодавно в Київській області проходили навчання для саперів.

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