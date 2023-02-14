В Полтавской области могут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину
Фото: в Полтавской области могут раздаваться взрывы (Getty Images)
В Полтавской области будут раздаваться взрывы. Запланированы работы на карьере Горишнеплавновской общины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина.
"14 февраля запланирован технический взрыв на карьере Горишнеплавновской общины. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!", - пишет Лунин.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Житомирской области также раздавались взрывы из-за плановых работ, а в Киевской области проходили учения для саперов.
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