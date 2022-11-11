У Київській області лунатимуть вибухи. В ОВА попередили про навчання для саперів

В деяких громадах Київської області можуть лунати вибухи. У Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.

Про це пише РБК-Україн а з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

Також ОВА закликає містян зберігати спокій, а в разі повітряної тривоги - негайно спускатися до укриттів.

"У Вишгородському районі сьогодні, 11 листопада, працюють сапери. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - пише пресслужба ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 10 листопада, у Київській області проходили планові роботи з розмінування територій в одному з районів.

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