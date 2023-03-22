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В Полтавській області можливі звуки вибухів, знищуватимуть боєприпаси, - ОВА

Фото: в Полтавській області можливі звуки вибухів, знищуватимуть боєприпаси (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На полігоні Шишацької громади Полтавської області лунатимуть вибухи. Знищуватимуть боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"22 березня на полігоні Шишацької громади проводитимуть знищення боєприпасу часів Другої світової війни. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна!", - пише Лунін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одеській області сьогодні також лунатимуть вибухи. Спеціалісти ДСНС знешкодять артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

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