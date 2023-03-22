ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знищать до 10 снарядів. В Одеській області лунатимуть вибухи

Новость на русском →
Одеська область, Середа 22 березня 2023 07:44
Знищать до 10 снарядів. В Одеській області лунатимуть вибухи Фото: На Одещині знешкодять снаряди часів Другої світової (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Березівському районі Одеської області лунатимуть вибухи, спеціалісти ДСНС знешкодять артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Виявлено напередодні в Березівському районі 7 артилерійських снарядів калібру 76 мм часів Другої світової війни буде контролювано знищено фахівцями ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 21 березня, українські військові знищили дві керовані авіаційні ракети у Одеській області.

Нагадаємо, росіяни із Су-35 вдарили ракетами по Одесі. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та кілька людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ДСНС вибухи
NEWS
Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів
Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна