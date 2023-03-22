В Полтавской области возможны звуки взрывов, будут уничтожать боеприпасы, - ОВА

На полигоне Шишацкого общества Полтавской области будут раздаваться взрывы. Будут уничтожать боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"22 марта на полигоне Шишацкого общества будут проводить уничтожение боеприпаса времен Второй мировой войны. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!", - пишет Лунин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области сегодня также будут раздаваться взрывы. Специалисты ГСЧС обезвредят артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны.

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