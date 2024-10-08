У Полтавській області хочуть заблокувати Telegram: що відомо

Наразі відомо, що Полтавська обласна рада на наступному сесійному засіданні має розглянути цю ініціативу, оскільки члени депутатської комісії з питань регламенту одноголосно виступили з рекомендацією заборонити цей месенджер, у тому числі посилаючись на роз'яснення українських спецслужб щодо небезпеки додатку.

Зокрема під час засідання комісії один з депутатів звернув увагу на те, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на сайт Державного аграрного реєстру. Також депутати зазначили, що "сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі", через що існує ризик передачі приватної інформації в Росію.

Заборона Telegram в Україні

Месенджер Telegram був заснований у серпні 2013 року російським підприємцем Павлом Дуровим, який до цього заснував підсанкційну російську соціальну мережу "ВКонтакте". Telegram має близько 900 млн активних користувачів щомісяця.

В Росії у Дурова неодноразово вимагали доступ до чатів користувачів. Офіційно засновник месенджера відмовляв у цьому російській владі, однак адміністратори водночас не блокують акаунти російських пропагандистів, а також військових, які публічно поширюють заклики до насильства проти українців, у тому числі підтримують війну та погрожують громадянам інших країн. Через це в Україні виникли сумніви щодо "нейтралітету" та безпеки месенджеру.

Також у цьому році Дуров був заарештований у Франції. Його звинуватили у сприянні тероризму, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальних злочинах проти дітей, а також у тому, що він не модерував сервіс і не працював зі слідством.

Після цього стало відомо про зміни у роботі месенджера. Telegram буде розкривати IP-адреси та номери телефонів людей, які порушують правила месенджера. Таким чином, були оновлені "Умови використання" та "Політика конфіденційності" додатку.