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В Полтавской области хотят заблокировать Telegram: что известно

Фото: вход в приложение Telegram (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Полтавской области хотят запретить мессенджеру Telegram. О таких планах стало известно еще раньше, 3 октября, во время заседания депутатской комиссии ОГА по вопросам регламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Содержание ".

Сейчас известно, что Полтавский областной совет на следующем сессионном заседании должен рассмотреть эту инициативу, поскольку члены депутатской комиссии по регламенту единогласно выступили с рекомендацией запретить этот мессенджер, в том числе ссылаясь на разъяснение украинских спецслужб об опасности приложения.

В частности, во время заседания комиссии один из депутатов обратил внимание на то, что ему пришлось зарегистрироваться через Telegram, чтобы попасть на сайт Государственного аграрного реестра. Также депутаты отметили, что "серверы Telegram находятся в Санкт-Петербурге", из-за чего существует риск передачи частной информации в Россию.

Запрет Telegram в Украине

Мессенджер Telegram был основан в августе 2013 года российским предпринимателем Павлом Дуровым, до этого основавшим подсанкционную российскую социальную сеть "ВКонтакте". Telegram имеет около 900 млн активных пользователей ежемесячно.

В России у Дурова не раз требовали доступ к чатам пользователей. Официально основатель мессенджера отказывал в этом российским властям, однако администраторы одновременно не блокируют аккаунты российских пропагандистов, а также военных, которые публично распространяют призывы к насилию против украинцев, в том числе поддерживают войну и угрожают гражданам других стран. Поэтому в Украине возникли сомнения относительно "нейтралитета" и безопасности мессенджера.

Также в этом году Дуров был арестован во Франции. Его обвинили в содействии терроризму, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, продаже ворованного и сексуальных преступлениях против детей, а также в том, что он не модерировал сервис и не работал со следствием.

После этого стало известно об изменениях в работе мессенджера. Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов людей, нарушающих правила мессенджера. Таким образом, были обновлены "Условия использования" и "Политика конфиденциальности" приложения.

Недавно стало известно, что по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины в Раде запретили использование мессенджера. Важно отметить, что это касается работников аппарата ВРУ и не ограничивает использование Telegram в личных целях.

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