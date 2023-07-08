В Полтавській області десятки населених пунктів залишились без світла через негоду

Він зазначив, що 21 населений пункт знеструмлений повністю, а два - частково.

При цьому ремонтні бригади вже працюють на місцях, аби відновити електропостачання у Гадяцькій, Глобинській, Кобеляцькій, Козельщинській, Шишацькій і Хорольській громадах.

Негода в Україні

Вчора Київ накрила потужна злива вже другий день поспіль. Вулиці затопили настільки, що машини опинилися наполовину покриті водою у деяких районах столиці.

Окрім того, рятувальники визволяли людей з підтоплених підвалів - вони відкачували воду та допомогли людям в евакуації матеріальних цінностей.

Тим часом в Івано-Франківську через негоду обвалилася частина пішохідного мосту.

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