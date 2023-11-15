В Полтавській області чоловік прийшов до військкомату з гранатою, погрожував підірвати її
В Кременчуку Полтавської області чоловік прийшов до військкомату з гранатою. Погрожував підірвати її, і навіть висмикнув чеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Полтавській області
Вчора, 14 листопада, близько о 16:40, до поліції Кременчука надійшло повідомлення про чоловіка, який йшов вулицею Алітуській та тримав в руках предмет, схожий на боєприпас.
До місця негайно прибули патрульні поліцейські, які припинили правопорушення та викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.
"Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець, 1980 року народження. З дотриманням заходів безпеки у правопорушника боєприпас вилучено. За попередньою інформацією фахівців це страйкбольна граната", - пише пресслужба.
Згідно з даними джерел місцевого видання "Кременчуцька газета", чоловік зайшов із гранатою у військкомат й погрожував підірвати її. Після цього його вивели на вулицю в очікуванні правоохоронців.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що чоловік в Одеській області під час конфлікту кинув у мікроавтобус гранату, яка вибухнула. Внаслідок інциденту були постраждалі.
Зокрема нещодавно в Черкаській області чоловік влаштував стрілянину, забарикадувався в будинку та погрожував підірвати гранату. Під час інциденту постраждав правоохоронець.
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