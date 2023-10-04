Погрожував гранатою, поранив поліцейського. Під Черкасами чоловік влаштував стрілянину

Під Черкасами чоловік влаштував справжній бойовик. Стріляв в поліцейських, поранивши одного з них, забарикадувався в будинку та погрожував гранатою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

Все почалось з того, що до поліцейських надійшов дзвінок про те, що чоловік обстріляв автомобіль.

"Учора близько 16:00 години до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у селі Ревівка на Черкащині невідома особа з рушниці обстріляла його автомобіль", - розповіли в поліції.

На місце виїхали патрульні та бійці спецпідрозділу КОРД.

"До прибуття поліції правопорушник забарикадувався у своєму будинку, а коли спецпризначенці намагалися його деблокувати, дістав гранату та погрожував її підірвати", - розповіли в поліції.

Після цього він почав стріляти і в бік правоохоронців та поранив одного з правоохоронців.

"Бійці КОРДу роззброїли та затримали чоловіка. У нього вилучили вогнепальну зброю, набої до неї, а також гранату й інші речові докази. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання під варту", - додали в відомстві.

Поранений поліцейський госпіталізований до лікарні, його прооперували. Він перебуває під наглядом лікарів.