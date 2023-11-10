В Полтавской области из-за тумана столкнулись 10 автомобилей

В Полтавской области возле города Решетиловка в результате непогоды столкнулись десять автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Кременчугскую газету ".

Как пишет издание, на месте событий плохая видимость из-за тумана.

В то же время информации о пострадавших пока нет.

"Очевидцы в соцсетях сообщают о дорожно-транспортном происшествии с участием 10 авто возле Решетиловки в Полтавской области", - пишет издание.

Стоит добавить, что пока детальной информации со стороны правоохранителей нет.

Что советуют в полиции в случае езды во время непогоды: