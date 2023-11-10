В Полтавской области из-за тумана столкнулись 10 автомобилей
В Полтавской области возле города Решетиловка в результате непогоды столкнулись десять автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кременчугскую газету".
Как пишет издание, на месте событий плохая видимость из-за тумана.
В то же время информации о пострадавших пока нет.
"Очевидцы в соцсетях сообщают о дорожно-транспортном происшествии с участием 10 авто возле Решетиловки в Полтавской области", - пишет издание.
Стоит добавить, что пока детальной информации со стороны правоохранителей нет.
Что советуют в полиции в случае езды во время непогоды:
- соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также отказаться от рискованных маневров;
- снижать скорость движения до минимума при приближении к пешеходным переходам или детским учреждениям;
- включать габаритные огни или противотуманные фонари;
- в случае интенсивного выпадения снега или гололеда - не использовать автотранспорт с летними шинами;
- соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники;
- двигаясь при плохой видимости, выбирать такую скорость, чтобы была возможность вовремя остановиться;
- соблюдать правила проезда перекрестков и быть особенно внимательными к пешеходам.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ГСЧС предупредили о вероятности тумана, сегодня, 10 ноября, в северо-восточных и большинстве центральных регионов ночью и утром.
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