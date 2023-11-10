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В Полтавской области из-за тумана столкнулись 10 автомобилей

Пятница 10 ноября 2023 11:56
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В Полтавской области из-за тумана столкнулись 10 автомобилей Фото: в Полтавской области из-за тумана столкнулись 10 автомобилей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Полтавской области возле города Решетиловка в результате непогоды столкнулись десять автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кременчугскую газету".

Как пишет издание, на месте событий плохая видимость из-за тумана.

В то же время информации о пострадавших пока нет.

"Очевидцы в соцсетях сообщают о дорожно-транспортном происшествии с участием 10 авто возле Решетиловки в Полтавской области", - пишет издание.

Стоит добавить, что пока детальной информации со стороны правоохранителей нет.

Что советуют в полиции в случае езды во время непогоды:

  • соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также отказаться от рискованных маневров;
  • снижать скорость движения до минимума при приближении к пешеходным переходам или детским учреждениям;
  • включать габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в случае интенсивного выпадения снега или гололеда - не использовать автотранспорт с летними шинами;
  • соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники;
  • двигаясь при плохой видимости, выбирать такую скорость, чтобы была возможность вовремя остановиться;
  • соблюдать правила проезда перекрестков и быть особенно внимательными к пешеходам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ГСЧС предупредили о вероятности тумана, сегодня, 10 ноября, в северо-восточных и большинстве центральных регионов ночью и утром.

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