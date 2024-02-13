У Полтавській області через грип закрили на карантин частину шкіл

"Через високий рівень захворюваності 30 закладів освіти Полтавщини закрили на карантин. Половина з них - у Кременчуцькому районі", - заявив він.

При цьому сім закрили у Полтавському районі, шість - у Лубенському та два заклади - у Миргородському районах.

Понад 9700 дітей тимчасово перейшли на дистанційне навчання.

"В області спостерігається підвищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип. Останнім часом він на 59% перевищив базовий рівень", - зазначив голова ОВА.

За його словами, високі показники захворюваності зафіксовані у Сергіївській, Піщанській, Кам’янопотоківській, Новоселівській, Гадяцькій, Хорольській, Ланнівській, Котелевській, Лубенській та Кобеляцькій громадах.

Карантин в школах України

У Київській області школи вирішили закрити на карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

Крім того, у Києві розглядають можливість закриття шкіл через грип.

В яких саме областях, громадах чи містах України школярі не можуть більше ходити до школи та змушені навчатися онлайн - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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