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У Полтавській області через грип закрили на карантин частину шкіл

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Полтавській області через високий рівень захворюванності ГРВІ та грипом частину шкіл закрили на карантин.

Про це заявив голова Полтавськоїї ОВА Філіп Пронін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Через високий рівень захворюваності 30 закладів освіти Полтавщини закрили на карантин. Половина з них - у Кременчуцькому районі", - заявив він. 

При цьому сім закрили у Полтавському районі, шість - у Лубенському та два заклади - у Миргородському районах.

Понад 9700 дітей тимчасово перейшли на дистанційне навчання. 

"В області спостерігається підвищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип. Останнім часом він на 59% перевищив базовий рівень", - зазначив голова ОВА.  

За його словами, високі показники захворюваності зафіксовані у Сергіївській, Піщанській, Кам’янопотоківській, Новоселівській, Гадяцькій, Хорольській, Ланнівській, Котелевській, Лубенській та Кобеляцькій громадах.

Карантин в школах України

У Київській області школи вирішили закрити на карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

Крім того, у Києві розглядають можливість закриття шкіл через грип.

В яких саме областях, громадах чи містах України школярі не можуть більше ходити до школи та змушені навчатися онлайн - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Полтавская областьШколаГрип